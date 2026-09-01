Visite Manufacture Pequignet Manufacture Pequignet Morteau

Informations pratiques

Morteau

Visite Manufacture Pequignet

Manufacture Pequignet 1 Rue du Bief Morteau Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Manufacture Pequignet ouvre ses portes pour faire découvrir ses ateliers de production et de réparation, ainsi que son bureau d’étude. .

Manufacture Pequignet 1 Rue du Bief Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 90 14 mlclerc@pequignet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Manufacture Pequignet

L’événement Visite Manufacture Pequignet Morteau a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER