Visite Manufacture Pequignet Manufacture Pequignet Morteau
vendredi 18 septembre 2026 · Manufacture Pequignet · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Visite Manufacture Pequignet
Manufacture Pequignet 1 Rue du Bief Morteau Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Manufacture Pequignet ouvre ses portes pour faire découvrir ses ateliers de production et de réparation, ainsi que son bureau d’étude. .
Manufacture Pequignet 1 Rue du Bief Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 90 14 mlclerc@pequignet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Manufacture Pequignet
L’événement Visite Manufacture Pequignet Morteau a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Morteau (Doubs)
- Visite Manufacture Pequignet, Manufacture Pequignet, Morteau 18 septembre 2026
- Concert de harpe celtique rue du stade Morteau 20 septembre 2026
- Spectacle L’enfant de l’arbre Théâtre Morteau 6 octobre 2026
- Restitution de résidence Excellence Métiers d’Art menée par l’artiste Sarah Ritter, Lycée Edgar Faure, Morteau 9 octobre 2026
- Stéréo Vulcani, L’escale, Morteau 13 octobre 2026