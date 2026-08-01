L’Escale du Dragon à l’escale et ses alentours Morteau

samedi 22 août 2026 · à l'escale et ses alentours · Morteau

Informations pratiques

Morteau

L’Escale du Dragon

à l’escale et ses alentours Salle de l’escale Morteau Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les 22 et 23 août 2026, L’Escale du Dragon ouvre les portes d’un univers médiéval-fantastique à Morteau ! Pendant deux jours, profitez gratuitement de spectacles, combats médiévaux, démonstrations vikings, voltige équestre, artisanat, jeux de rôle, escape game et nombreuses animations. Petits et grands pourront participer à des initiations, jeux géants, chasse au trésor et bien d’autres aventures. Rendez-vous à L’Escale ! .

à l’escale et ses alentours Salle de l’escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 21 04 41 contact@escaledudragon.fr

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English : L’Escale du Dragon

L’événement L’Escale du Dragon Morteau a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER