Visite-médiation à L’aparté, lieu d’art au Lac de Trémelin Iffendic
mercredi 4 novembre 2026 · Iffendic
Informations pratiques
Iffendic
Visite-médiation à L’aparté, lieu d’art au Lac de Trémelin
Lieu-dit Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:30:00
fin : 2026-11-04 11:30:00
Date(s) :
2026-11-04
Plongez dans le processus créatif à L’aparté !
Dans le cadre de l’exposition SOLIDUS LIQUIDUS, L’aparté propose au public une visite guidée gratuite, mercredi 4 novembre, au Lac de Trémelin
Accompagnés d’un médiateur, les visiteurs découvriront le travail de Nicolas Desverronnières. L’artiste y explore la mémoire de la forêt et des anciens gestes artisanaux à travers une approche subtile travail du bois en taille directe, bas-reliefs, dessins à la poudre de charbon sur plaques et interventions sur le bardage du bâtiment.
Après la visite, le public pourra accéder aux coulisses en poussant les portes de l’atelier de résidence situé à l’étage, pour y découvrir le travail de l’artiste.
Et pour prolonger l’expérience, profitez d’une balade apaisante autour du Lac de Trémelin ! .
Lieu-dit Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 77 29
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English :
L’événement Visite-médiation à L’aparté, lieu d’art au Lac de Trémelin Iffendic a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté
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