Informations pratiques

Iffendic

Visite-médiation à L’aparté, lieu d’art au Lac de Trémelin

Lieu-dit Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 10:30:00

fin : 2026-11-04 11:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Plongez dans le processus créatif à L’aparté !

Dans le cadre de l’exposition SOLIDUS LIQUIDUS, L’aparté propose au public une visite guidée gratuite, mercredi 4 novembre, au Lac de Trémelin

Accompagnés d’un médiateur, les visiteurs découvriront le travail de Nicolas Desverronnières. L’artiste y explore la mémoire de la forêt et des anciens gestes artisanaux à travers une approche subtile travail du bois en taille directe, bas-reliefs, dessins à la poudre de charbon sur plaques et interventions sur le bardage du bâtiment.

Après la visite, le public pourra accéder aux coulisses en poussant les portes de l’atelier de résidence situé à l’étage, pour y découvrir le travail de l’artiste.

Et pour prolonger l’expérience, profitez d’une balade apaisante autour du Lac de Trémelin ! .

Lieu-dit Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 77 29

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English :

L’événement Visite-médiation à L’aparté, lieu d’art au Lac de Trémelin Iffendic a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté