Informations pratiques

Orschwiller

Visite Médiéval et fantastique !

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Plongez dans cet univers si particulier de tourelles, donjon et créatures étranges, tellement proche de celui du médiéval fantastique.

Durant cette visite, découvrez des sculptures et éléments insolites de la forteresse, confrontés aux codes des films et romans de fantasy. Plongez dans cet univers de tourelles, donjon et créatures étranges, si proche de celui du médiéval fantastique. .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

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English :

Dive into this very special world of turrets, dungeons and strange creatures, so close to the medieval fantasy world.

L’événement Visite Médiéval et fantastique ! Orschwiller a été mis à jour le 2026-08-12 par Château du Haut-Koenigsbourg