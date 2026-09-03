VISITE MUSEE DE LA CERAMIQUE A DESVRES, Musée de la céramique, Desvres
jeudi 24 septembre 2026 · Musée de la céramique · Desvres
Informations pratiques
VISITE MUSEE DE LA CERAMIQUE A DESVRES Jeudi 24 septembre, 10h30 Musée de la céramique Pas-de-Calais
Inscription le 03 septembre 2026 – Accueil.com
Tarif : 35Euros/pers pour les Grands-Synthois
41Euros/pers pour les extérieurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00
A travers une dizaine de salles aux ambiances vives ou feutrées, découvrez l’histoire de la céramique à Desvres, les techniques de fabrication d’une faïence et une étonnante collection d’œuvres anciennes et contemporaines;
Avant cette visite, un repas dans un restaurant à proximité du musée vous sera proposé.
Musée de la céramique Rue Jean Macé, 62240 Desvres Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 21 31 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@ville-grande-synthe.fr »}]
MUSEE DE LA CERAMIQUE ET RESTAURANT
À voir aussi à Desvres (Pas-de-Calais)
- Visite guidée de la station d’épuration de Desvres, station d’épuration de Desvres, Desvres 19 septembre 2026
- Visite du Musée de la Céramique, Musée de la Céramique, Desvres 19 septembre 2026
- Visite patrimoine sidérurgique du site ArcelorMittal Desvres, ArcelorMittal Desvres, Desvres 19 septembre 2026
- Visite guidée, Musée de la Céramique, Desvres 19 septembre 2026