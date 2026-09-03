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VISITE MUSEE DE LA CERAMIQUE A DESVRES, Musée de la céramique, Desvres

jeudi 24 septembre 2026 · Musée de la céramique · Desvres

VISITE MUSEE DE LA CERAMIQUE A DESVRES, Musée de la céramique, Desvres

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Musée de la céramique
Adresse
Rue Jean Macé, 62240 Desvres
Ville
62240 Desvres
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Inscription le 03 septembre 2026 - Accueil.com Tarif : 35Euros/pers pour les Grands-Synthois 41Euros/pers pour les extérieurs

VISITE MUSEE DE LA CERAMIQUE A DESVRES Jeudi 24 septembre, 10h30 Musée de la céramique Pas-de-Calais

Inscription le 03 septembre 2026 – Accueil.com
Tarif : 35Euros/pers pour les Grands-Synthois
41Euros/pers pour les extérieurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00

A travers une dizaine de salles aux ambiances vives ou feutrées, découvrez l’histoire de la céramique à Desvres, les techniques de fabrication d’une faïence et une étonnante collection d’œuvres anciennes et contemporaines;
Avant cette visite, un repas dans un restaurant à proximité du musée vous sera proposé.

Musée de la céramique Rue Jean Macé, 62240 Desvres Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 21 31 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@ville-grande-synthe.fr »}]
MUSEE DE LA CERAMIQUE ET RESTAURANT

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