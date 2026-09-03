VISITE MUSEE DE LA CERAMIQUE A DESVRES, Musée de la céramique, Desvres

Informations pratiques

VISITE MUSEE DE LA CERAMIQUE A DESVRES Jeudi 24 septembre, 10h30 Musée de la céramique Pas-de-Calais

Inscription le 03 septembre 2026 – Accueil.com

Tarif : 35Euros/pers pour les Grands-Synthois

41Euros/pers pour les extérieurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T10:30:00+02:00 – 2026-09-24T18:00:00+02:00

A travers une dizaine de salles aux ambiances vives ou feutrées, découvrez l’histoire de la céramique à Desvres, les techniques de fabrication d’une faïence et une étonnante collection d’œuvres anciennes et contemporaines;

Avant cette visite, un repas dans un restaurant à proximité du musée vous sera proposé.

Musée de la céramique Rue Jean Macé, 62240 Desvres Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 21 31 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@ville-grande-synthe.fr »}]

MUSEE DE LA CERAMIQUE ET RESTAURANT