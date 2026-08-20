Visite guidée de la station d’épuration de Desvres, station d’épuration de Desvres, Desvres

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de Desvres Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 station d’épuration de Desvres Pas-de-Calais

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Où vont les eaux usées des habitants des communes de Desvres et Longfossé ? Elles sont acheminées vers une station d’épuration qui traite chaque année près de 340 000 m3 d’eau, l’équivalent de plus de 100 piscines olympiques. Pré-traitement, traitement biologique, clarification,… venez découvrir comment nous rendons une eau épurée à la nature.

station d’épuration de Desvres 150 rue jean jaurès desvres Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/ywmfyw »}]

Où vont les eaux usées des habitants des communes de Desvres et Longfossé ? Elles sont acheminées vers une station d’épuration qui traite chaque année près de 340 000 m3 d’eau, l’équivalent de plus à…

©Veolia