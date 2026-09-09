Visite patrimoine sidérurgique du site ArcelorMittal Desvres, ArcelorMittal Desvres, Desvres

Informations pratiques

Visite patrimoine sidérurgique du site ArcelorMittal Desvres Samedi 19 septembre, 10h00 ArcelorMittal Desvres Pas-de-Calais

Gratuit, dès 12 ans, sur inscription, nombre de places limité. Un mail de confirmation avec les informations pratiques vous sera envoyé quelques jours avant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Implanté au cœur du territoire depuis de nombreuses années, le site ArcelorMittal de Desvres contribue à faire vivre un savoir-faire industriel reconnu.

De l’acier brut au produit fini, venez découvrir les différentes étapes de transformation qui donnent naissance à des solutions utilisées dans de nombreux secteurs d’activité.

Derrière chaque produit, ce sont des équipes engagées, des métiers passionnants et une expertise qui se transmet de génération en génération.

Entre tradition industrielle et innovation, le site de Desvres poursuit sa transformation pour construire l’industrie de demain.

→ Un site ArcelorMittal ancré dans son territoire et tourné vers l’avenir vous ouvre ses portes !

S’inscrire : https://urls.fr/fB3SRz

Renseignements : sabine.jungbluth@arcelormittal.com

ArcelorMittal Desvres Rue Bidet. 62240 Desvres Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://urls.fr/fB3SRz »}, {« link »: « mailto:sabine.jungbluth@arcelormittal.com »}] http://urlr.me/caYXtB

Implanté au cœur du territoire depuis de nombreuses années, le site ArcelorMittal de Desvres contribue à faire vivre un savoir-faire industriel reconnu.

©ArcelorMittal Desvres