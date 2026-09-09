Visite guidée, Musée de la Céramique, Desvres

Informations pratiques

Visite guidée 19 et 20 septembre Musée de la Céramique Pas-de-Calais

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Profitez d’une visite guidée pour découvrir le Musée de la Céramique de Desvres! Accompagné d’un guide, parcourez les 10 salles du musée. En petit groupe de 25 personnes, partagez une visite conviviale et riche d’échanges. Vous découvrirez l’histoire de la céramique de Desvres, des collections étonnantes ainsi que les techniques de fabrication.

Musée de la Céramique Rue Jean Macé, 62240 Desvres, France Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33321832323 https://www.musee-ceramique-desvres.com Le musée propose un parcours chronologique et thématique en dix salles permettant de découvrir l’activité céramique de Desvres de la fin du XVIIe au début du XXIe siècle. Cité potière antique, Desvres possède très tôt une main d’œuvre qualifiée grâce à laquelle l’art de la faïence s’implante durablement dès le milieu des années 1760. Sous l’impulsion des Fourmaintraux, le XIXe siècle voit le développement de cette industrie et la naissance de nombreuses manufactures locales. C’est au cours du siècle suivant que Desvres s’affirme comme un important centre producteur céramique, avec les grandes sociétés Fourmaintraux, Géo Martel et Masse. De nos jours, l’activité continue, creusant la veine d’un savoir-faire incontesté. Poteries, faïences, grès et porcelaines se succèdent dans une riche présentation d’environ 700 pièces. Cette multitude d’objets étonnants, chatoyants et souvent spectaculaires, s’offre au visiteur dans des espaces scénographiques inédits. A16 ou A26

Profitez d’une visite guidée pour découvrir le Musée de la Céramique de Desvres! Accompagné d’un guide, parcourez les 10 salles du musée. En petit groupe de 25 personnes, partagez une visite et riche…

©musée de la céramique-desvres