Visite musée Maurice Happe à la BA 116 Rue Georges Guynemer Saint-Sauveur

Visite musée Maurice Happe à la BA 116

Rue Georges Guynemer BA 116 Saint-Sauveur Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 15:00:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

2026-04-28 2026-05-26 2026-06-30

L’Espace Maurice Happe est un véritable espace patrimonial dédié à l’histoire de la Base aérienne 116 Lieutenant-colonel Tony Papin . Une histoire aéronautique elle-même étroitement liée à l’histoire de la ville de Luxeuil-les-Bains. Du premier terrain d’aviation de la Zouzette, en passant par la création de l’Escadrille Américaine rebaptisée Escadrille La Fayette fin 1916, la visite se poursuit avec la bataille de France puis la libération. L’espace muséal dispose d’une riche collection d’équipements aéronautiques et de pièces de tradition retraçant la période moderne avec les F84, les Mirage IIIE, Mirage IV puis les Mirage 2000N. Enfin, on peut y découvrir la mission de défense aérienne assurée par la base de Luxeuil Saint-Sauveur depuis 2011 au travers du Groupe de chasse 01.002 Cigognes et de ses Mirage 2000-5F.

Inscription obligatoire au plus tard 7 jours avant la visite.

Places limitées.

Carte d’identité obligatoire pour la visite. .

Rue Georges Guynemer BA 116 Saint-Sauveur 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

