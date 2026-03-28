Sortie Bouc Scout Maison de la Forêt Saint-Sauveur
Sortie Bouc Scout Maison de la Forêt Saint-Sauveur dimanche 16 août 2026.
Saint-Sauveur
Sortie Bouc Scout
Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Marche en forêt avec Jo, Bill et Cash, trois boucs dociles et attachants qui vous feront vivre une aventure insolite et complice. Orientation, découverte de la nature ou contes: nous adaptons la balade et ses ateliers aux envies des participants. Par la Forêt An’imée. Tout public, gratuit.
Inscriptions au 03 83 71 23 25 ou à maisondelaforet@ccvp.frTout public
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Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
Walk in the forest with Jo, Bill and Cash, three docile and endearing billy goats who will take you on an unusual adventure. Orienteering, nature discovery or storytelling: we adapt the walk and its workshops to the participants’ desires. By Forêt An’imée. All ages, free.
Registration on 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr
L’événement Sortie Bouc Scout Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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