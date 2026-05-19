Ascension du Donon au soleil couchant Scierie de Machet Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Ascension du Donon au soleil couchant

Scierie de Machet Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Au départ de la scierie de Machet, lancez-vous dans une randonnée d’environ 19km (880 D+) vers l’un des sommets les plus emblématiques du massif. Après une pause café à mi-chemin, atteignez le temple du Donon pour un repas tiré du sac au soleil couchant. Retour en mini-bus. Par la Maison de la Forêt et les Clubs Vosgiens de la CCVP. Tout public, gratuit.

Inscriptions au 03 83 71 23 25 ou à maisondelaforet@ccvp.frTout public

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Scierie de Machet Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

Starting from the Machet sawmill, embark on a 19km hike (880 D+) to one of the massif’s most emblematic peaks. After a coffee break halfway up, reach the Temple du Donon for a packed lunch at sunset. Return by mini-bus. By the Maison de la Forêt and the Vosges Clubs of the CCVP. Open to all, free of charge.

Registration on 03 83 71 23 25 or at maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement Ascension du Donon au soleil couchant Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS