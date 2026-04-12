LA REPRESENTATION DE L’ARBRE DANS L’ART OCCIDENTAL Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

LA REPRESENTATION DE L’ARBRE DANS L’ART OCCIDENTAL

Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

OBSINATION VERTICALE

La représentation de l’arbre dans l’art occidental

Plus qu’un décor, l’arbre structure la pensée occidentale depuis 2000 ans. Ce voyage illustré explore l’évolution du regard des artistes sur le vivant et interroge sur la place de l’arbre en l’homme .

Par Jérôme Buisson

Tout Public gratuit

Sur inscription

maisondelaforet@ccvp.fr ou 03 83 71 23 25Tout public

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Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

VERTICAL OBSINATION

The representation of trees in Western art

More than a decoration, the tree has structured Western thought for 2,000 years. This illustrated journey explores the evolution of artists’ view of living things and questions the place of the tree in man .

By Jérôme Buisson

Open to all free

Registration required:

maisondelaforet@ccvp.fr or 03 83 71 23 25

L’événement LA REPRESENTATION DE L’ARBRE DANS L’ART OCCIDENTAL Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS