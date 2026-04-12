LA REPRESENTATION DE L’ARBRE DANS L’ART OCCIDENTAL Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur
LA REPRESENTATION DE L’ARBRE DANS L’ART OCCIDENTAL Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur samedi 30 mai 2026.
Saint-Sauveur
LA REPRESENTATION DE L’ARBRE DANS L’ART OCCIDENTAL
Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
OBSINATION VERTICALE
La représentation de l’arbre dans l’art occidental
Plus qu’un décor, l’arbre structure la pensée occidentale depuis 2000 ans. Ce voyage illustré explore l’évolution du regard des artistes sur le vivant et interroge sur la place de l’arbre en l’homme .
Par Jérôme Buisson
Tout Public gratuit
Sur inscription
maisondelaforet@ccvp.fr ou 03 83 71 23 25Tout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
VERTICAL OBSINATION
The representation of trees in Western art
More than a decoration, the tree has structured Western thought for 2,000 years. This illustrated journey explores the evolution of artists’ view of living things and questions the place of the tree in man .
By Jérôme Buisson
Open to all free
Registration required:
maisondelaforet@ccvp.fr or 03 83 71 23 25
L’événement LA REPRESENTATION DE L’ARBRE DANS L’ART OCCIDENTAL Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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