Exposition Far East Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Exposition Far East

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-01

Très souvent à mille lieue des clichés du baba cool écolo, les travailleurs de l’environnement, qu’ils soient gardes scientifiques, chefs d’entreprise ou encore producteurs biologiques, ont choisi de vivre et de travailler en accord avec leurs convictions. Ils seront peut-être considérés comme des pionniers. Afin de coller au plus près à l’imagerie et l’imaginaire du pionnier, Far East a été entièrement réalisé grâce au procédé ancien du collodion humide, utilisé par les premiers photographes qui ont parcouru l’ouest américain. Par Julien Félix

Tout public, accès libre.Tout public

0 .

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Very often a world away from the clichés of the eco-friendly baba cool, environmental workers be they scientific rangers, company directors or organic producers have chosen to live and work in accordance with their convictions. They may even be considered pioneers. To keep as close as possible to the imagery and imagination of the pioneer, Far East was produced entirely using the old wet collodion process, used by the first photographers to travel the American West. By Julien Félix

Open to all, free admission.

L’événement Exposition Far East Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS