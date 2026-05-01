Spectacle Obstination Verticale Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur
Spectacle Obstination Verticale Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur samedi 30 mai 2026.
Saint-Sauveur
Spectacle Obstination Verticale
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une rencontre artistique avec l’arbre, partenaire de jeu et scène à part entière. Succession de tableaux mêlant théâtre, musique et chansons pour questionner notre place dans la nature et notre propre humanité. Par les compagnies Périze et Rue Berthe.
Tout public, gratuit.
Sur inscription maisondelaforet@ccvp.fr 03.83.71.23.25Tout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
An artistic encounter with the tree, acting partner and stage in its own right. A succession of tableaux combining theater, music and song, questioning our place in nature and our own humanity. By companies Périze and Rue Berthe.
All ages, free.
Registration: maisondelaforet@ccvp.fr 03.83.71.23.25
L’événement Spectacle Obstination Verticale Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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