Sortie Initiation à la gemmothérapie Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Sortie Initiation à la gemmothérapie

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Initiation à la gemmothérapie découvrez les bourgeons

Samedi 28 mars à 14h00

Le réveil de la nature offre une occasion unique d’étudier les bienfaits cachés des arbres et végétaux. Thi’bourgeon vous propose une séance d’initiation pour explorer la gemmothérapie, une pratique qui utilise les tissus embryonnaires végétaux en croissance. Vous apprendrez leurs propriétés médicinales et leurs modes d’utilisation au quotidien.

Lieu Maison de la Forêt, 201 Route de Machet, 54480 Saint-Sauveur.

Public : Ouvert à tous

Tarif : 3€ par personne

INSCRIPTION DEMANDÉE :

maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25Tout public

3 .

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

Introduction to gemmotherapy: discover buds

Saturday March 28 at 2:00 pm

The awakening of nature offers a unique opportunity to study the hidden benefits of trees and plants. Thi’bourgeon offers you an introductory session to explore gemmotherapy, a practice that uses the embryonic tissues of growing plants. You’ll learn about their medicinal properties and how they can be used in everyday life.

Location: Maison de la Forêt, 201 Route de Machet, 54480 Saint-Sauveur.

Public: Open to all

Price: 3? per person

REGISTRATION REQUESTED

maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25

L’événement Sortie Initiation à la gemmothérapie Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS