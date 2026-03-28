Conférence Mémoires de la forêt Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur
Conférence Mémoires de la forêt Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur samedi 6 juin 2026.
Saint-Sauveur
Conférence Mémoires de la forêt
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Cette conférence retrace l’histoire de notre vallée à travers l’évolution de l’activité humaine. Des anciennes scieries hydrauliques aux métiers de la forêt, découvrez comment l’homme a interagi avec le vivant au fil des siècles et comment ces héritages nous aident à comprendre les mutations actuelles du massif.
Par l’association BERIAN. Tout public, gratuit.
Infos et inscription à maisondelaforet@ccvp.fr ou au 03 83 71 23 25.Tout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
This lecture traces the history of our valley through the evolution of human activity. From the old hydraulic sawmills to the forestry trades, discover how man has interacted with the living world over the centuries, and how these legacies help us to understand the current mutations of the massif.
By the BERIAN association. Open to all, free of charge.
Information and registration at maisondelaforet@ccvp.fr or 03 83 71 23 25.
L’événement Conférence Mémoires de la forêt Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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