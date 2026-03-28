Nuits des Forêts Multifonctionnalité de la forêt Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur
Nuits des Forêts Multifonctionnalité de la forêt Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur samedi 6 juin 2026.
Saint-Sauveur
Nuits des Forêts Multifonctionnalité de la forêt
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Parcours insolite en forêt à la tombée de la nuit pour en saisir les multiples facettes. De la production de bois à la préservation de la biodiversité, découvrez l’équilibre subtil entre ces usages tout en restant à l’écoute de la faune nocturne. Par l’Office National des Forêts. Tout public, gratuit.
Sur inscription à maisondelaforêt@ccvp.fr ou au 03 83 71 23 25Tout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
Take an unusual tour of the forest at dusk to discover its many facets. From wood production to biodiversity preservation, discover the subtle balance between these uses while listening out for nocturnal fauna. By the Office National des Forêts. Open to all, free of charge.
Registration at maisondelaforêt@ccvp.fr or 03 83 71 23 25
L’événement Nuits des Forêts Multifonctionnalité de la forêt Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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