OBSTINATION VERTICALE Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

OBSTINATION VERTICALE

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

14h Grimpe d’arbre: immersion au coeur de l’arbre-scène du spectacle Obstination Verticale.

Par Lucia Blanco à partir de 8 ans gratuit

Sur inscription 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.fr

16h30 Conférence la représentation de l’arbre dans l’art occidental

Par Jérôme Buisson Tout public gratuit

Sur inscription 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.fr

18h30 Spectacle obstination verticale

Par les Compagnies Périze et Rue Berthe Tout public 8€ par personnes (gratuit 18 ans)

Sur inscription 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.frTout public

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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

2pm Tree climbing: immersion in the heart of the Obstination Verticale show.

By Lucia Blanco ages 8 and up free

Registration required 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr

4:30 pm Lecture: the representation of the tree in Western art

By Jérôme Buisson Open to all free of charge

Registration required 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr

6:30pm Vertical obstination show

By Compagnies Périze and Rue Berthe Open to all 8? per person (free for under-18s)

Registration required 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement OBSTINATION VERTICALE Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS