OBSTINATION VERTICALE Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur
OBSTINATION VERTICALE Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur samedi 30 mai 2026.
Saint-Sauveur
OBSTINATION VERTICALE
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
14h Grimpe d’arbre: immersion au coeur de l’arbre-scène du spectacle Obstination Verticale.
Par Lucia Blanco à partir de 8 ans gratuit
Sur inscription 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.fr
16h30 Conférence la représentation de l’arbre dans l’art occidental
Par Jérôme Buisson Tout public gratuit
Sur inscription 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.fr
18h30 Spectacle obstination verticale
Par les Compagnies Périze et Rue Berthe Tout public 8€ par personnes (gratuit 18 ans)
Sur inscription 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.frTout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
2pm Tree climbing: immersion in the heart of the Obstination Verticale show.
By Lucia Blanco ages 8 and up free
Registration required 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr
4:30 pm Lecture: the representation of the tree in Western art
By Jérôme Buisson Open to all free of charge
Registration required 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr
6:30pm Vertical obstination show
By Compagnies Périze and Rue Berthe Open to all 8? per person (free for under-18s)
Registration required 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr
L’événement OBSTINATION VERTICALE Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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