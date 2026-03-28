Nuit des Forêts Balade zinzin sur les sons de la nature Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur
Nuit des Forêts Balade zinzin sur les sons de la nature Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur samedi 6 juin 2026.
Saint-Sauveur
Nuit des Forêts Balade zinzin sur les sons de la nature
Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une déambulation sonore légèrement décalée pour révéler la symphonie insoupçonnée de la nature qui nous entoure. Au côté d’un guide fantasque, cette exploration drôle et érudite navigue à la croisée du réel et de l’imaginaire. Par Maxime Lemoing. Tout public, gratuit.
Informations et inscriptions à maisondelaforet@ccvp.fr ou au 03 83 71 23 25Tout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
A slightly offbeat sound stroll to reveal the unsuspected symphony of nature that surrounds us. Alongside a whimsical guide, this amusing and erudite exploration navigates at the crossroads of the real and the imaginary. By Maxime Lemoing. All ages, free.
Information and registration at maisondelaforet@ccvp.fr or 03 83 71 23 25
L’événement Nuit des Forêts Balade zinzin sur les sons de la nature Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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