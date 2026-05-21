Exposition Exprime ta nature Maison de la Forêt Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Exposition Exprime ta nature

Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-09-01

Une série photographique qui réunit cinq regards autour d’une passion commune pour la faune, la flore et les paysages. À travers ces œuvres, l’art devient un vecteur de sensibilisation. Une exposition intérieure d’une trentaine de clichés. Par les associations Influences et Lorraine Culture du Monde. Gratuit.

Informations au 03 83 71 23 25 ou à maisondelaforet@ccvp.frTout public

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Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

A photographic series that brings together five viewers with a shared passion for fauna, flora and landscapes. Through these works, art becomes a vehicle for raising awareness. An indoor exhibition of some thirty photographs. By the associations Influences and Lorraine Culture du Monde. Free admission.

Information: 03 83 71 23 25 or maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement Exposition Exprime ta nature Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS