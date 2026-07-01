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AGENDA · Saint-Sauveur

Soirée concert & tapas Saint-Sauveur

jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Sauveur

Soirée concert & tapas Saint-Sauveur

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Château Terre Vieille
Ville
24520 Saint-Sauveur
Département
Dordogne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Sauveur

Soirée concert & tapas

Château Terre Vieille Saint-Sauveur Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Soirée Concert & Dégustation au Château Terre Vieille

Vivez une soirée au cœur des vignes du Château Terre Vieille à Saint-Sauveur. Après une dégustation des vins du domaine, découvrez le concert en plein air MIROIR, interprété par trois musiciens professionnels Mickaël Seigle (violon), Maud Le Bourdonnec (piano) et Khrystyna Sarksyan (flûte). La soirée se poursuivra avec un service de planches et tapas artisanaux proposés par la Ferme de la Massinie (à la carte dès 6 €, options végétariennes disponibles). Une remise de 10 % sur les vins est proposée pour tout achat de 6 bouteilles minimum effectué sur place.

Sur réservation.   .

Château Terre Vieille Saint-Sauveur 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 30 33 74  fleur@terrevieille.com

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English : Soirée concert & tapas

L’événement Soirée concert & tapas Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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