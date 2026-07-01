Soirée concert & tapas Saint-Sauveur
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Sauveur
Informations pratiques
Saint-Sauveur
Soirée concert & tapas
Château Terre Vieille Saint-Sauveur Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Soirée Concert & Dégustation au Château Terre Vieille
Vivez une soirée au cœur des vignes du Château Terre Vieille à Saint-Sauveur. Après une dégustation des vins du domaine, découvrez le concert en plein air MIROIR, interprété par trois musiciens professionnels Mickaël Seigle (violon), Maud Le Bourdonnec (piano) et Khrystyna Sarksyan (flûte). La soirée se poursuivra avec un service de planches et tapas artisanaux proposés par la Ferme de la Massinie (à la carte dès 6 €, options végétariennes disponibles). Une remise de 10 % sur les vins est proposée pour tout achat de 6 bouteilles minimum effectué sur place.
Sur réservation. .
Château Terre Vieille Saint-Sauveur 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 30 33 74 fleur@terrevieille.com
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English : Soirée concert & tapas
L’événement Soirée concert & tapas Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides