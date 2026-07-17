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Visite musicale de l’exposition Sylvia Sleigh, Musée Rath, Genève

jeudi 17 septembre 2026 · Musée Rath · Genève

Visite musicale de l’exposition Sylvia Sleigh, Musée Rath, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Musée Rath
Adresse
Place de Neuve 1, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Gratuit

Visite musicale de l’exposition Sylvia Sleigh Jeudi 17 septembre, 18h30 Musée Rath

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Inspirée par l’exposition féministe autour de l’artiste Sylvia Sleigh, la contrebassiste Noëlle Reymond de l’ensemble Contrechamps propose un programme dédié à des compositrices et porte un regard personnel sur les thématiques qu’elle soulève.

Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires
Balade musicale au musée

Noëlle Reymond ©Morgane Meys

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