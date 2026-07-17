Visite musicale de l’exposition Sylvia Sleigh, Musée Rath, Genève
jeudi 17 septembre 2026 · Musée Rath · Genève
Informations pratiques
Visite musicale de l’exposition Sylvia Sleigh Jeudi 17 septembre, 18h30 Musée Rath
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Inspirée par l’exposition féministe autour de l’artiste Sylvia Sleigh, la contrebassiste Noëlle Reymond de l’ensemble Contrechamps propose un programme dédié à des compositrices et porte un regard personnel sur les thématiques qu’elle soulève.
Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires
Balade musicale au musée
Noëlle Reymond ©Morgane Meys
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