Visite naturaliste En piste ! Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Visite naturaliste En piste !

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Suivez les traces laissées par ces animaux mystérieux et découvrez leur mode de vie. Une expérience ludique et enrichissante pour les petits naturalistes en quête d’exploration.

Jeu de piste dans le verger de Saint-Maurice pour les enfants de 6–12 ans.

Sur réservation. .

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

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English : Visite naturaliste En piste !

L’événement Visite naturaliste En piste ! Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS