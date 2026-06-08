Troyes

Visite nature Symphonie sauvage

RDV au départ de la Voie des Viennes Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 11:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez briser la glace avec des activités ludiques, créer votre propre mélodie et reconnaître les chants des oiseaux. Testez vos connaissances avec un quiz sonore et laissez-vous envoûter par l’harmonie naturelle des bois. Une sortie parfaite pour les amoureux de la musique et de la nature ! .

RDV au départ de la Voie des Viennes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Visite nature Symphonie sauvage Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne