Visite nature Symphonie sauvage Troyes
Visite nature Symphonie sauvage Troyes dimanche 21 juin 2026.
Troyes
Visite nature Symphonie sauvage
RDV au départ de la Voie des Viennes Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 11:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez briser la glace avec des activités ludiques, créer votre propre mélodie et reconnaître les chants des oiseaux. Testez vos connaissances avec un quiz sonore et laissez-vous envoûter par l’harmonie naturelle des bois. Une sortie parfaite pour les amoureux de la musique et de la nature ! .
RDV au départ de la Voie des Viennes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Visite nature Symphonie sauvage Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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