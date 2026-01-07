Visite nocturne au Château à motte Parc André Delibes Verrières-en-Anjou
Visite nocturne au Château à motte Parc André Delibes Verrières-en-Anjou mardi 21 avril 2026.
Visite nocturne au Château à motte
Parc André Delibes Avenue du Parc Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21 21:45:00
2026-04-21
Nocturne sur le thème des croyances et des superstitions au Moyen-âge .
Parc André Delibes Avenue du Parc Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr
