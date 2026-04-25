Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Sens

Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

En 1800, le premier consul partage un repas dans la maison de son secrétaire, Bourrienne, située rue de l’Ecrivain. Quelques années plus tard, en 1805, la place Drapés voit l’accueil triomphal de l’empereur. En 1814, il traverse à nouveau cette place, cette fois avant sa première abdication, et l’année suivant lors du célèbre Vol de l’aigle où il est accompagné par son mamelouk Ali qui finira ses jours à Sens…. Les rues de la ville gardent aussi la trace de ses généraux, comme Dubois, le héros de la Bérézina, ou Allix le défenseur de la ville en 1814…

Visite par Bernard BROUSSE

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens

L’événement Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)