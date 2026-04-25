Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens Agence d’Attractivité Sens Intense Sens
Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens Agence d’Attractivité Sens Intense Sens mercredi 12 août 2026.
Sens
Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
En 1800, le premier consul partage un repas dans la maison de son secrétaire, Bourrienne, située rue de l’Ecrivain. Quelques années plus tard, en 1805, la place Drapés voit l’accueil triomphal de l’empereur. En 1814, il traverse à nouveau cette place, cette fois avant sa première abdication, et l’année suivant lors du célèbre Vol de l’aigle où il est accompagné par son mamelouk Ali qui finira ses jours à Sens…. Les rues de la ville gardent aussi la trace de ses généraux, comme Dubois, le héros de la Bérézina, ou Allix le défenseur de la ville en 1814…
Visite par Bernard BROUSSE
Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
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English : Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens
L’événement Visite nocturne De Bonaparte à Napoléon, à Sens Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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