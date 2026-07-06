Visite nocturne de la ville de Jonzac Place du marché Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Visite nocturne de la ville de Jonzac

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 22:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-24

Une visite accompagnée à la nuit tombée pour découvrir et admirer les monuments de la ville de Jonzac sous leurs habits de lumières colorées.

Départ depuis l’Office de Tourisme, sur réservation.

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Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

A guided tour at nightfall to discover and admire the monuments of Jonzac in their colorful lights.

Departure from the Tourist Office, on reservation.

L’événement Visite nocturne de la ville de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge