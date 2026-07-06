Visite nocturne de la ville de Jonzac Place du marché Jonzac
mardi 7 juillet 2026 · Place du marché · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Visite nocturne de la ville de Jonzac
Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 22:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-24
Une visite accompagnée à la nuit tombée pour découvrir et admirer les monuments de la ville de Jonzac sous leurs habits de lumières colorées.
Départ depuis l’Office de Tourisme, sur réservation.
.
Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A guided tour at nightfall to discover and admire the monuments of Jonzac in their colorful lights.
Departure from the Tourist Office, on reservation.
L’événement Visite nocturne de la ville de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- Diffusion de la collection Québec Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 8 juillet 2026
- Concert duo Fireland Instant musical Théâtre du Château Jonzac 8 juillet 2026
- Jonzac aventure Heurtebise Jonzac 9 juillet 2026
- Fête de la Mont Carmel Parc des Expositions Jonzac 9 juillet 2026
- Visite du moulin à vent du Cluzelet rue du moulin à vent Jonzac 10 juillet 2026