Visite nocturne de l’île Madame et de son fort avenue de l’Ile Madame Port-des-Barques vendredi 10 juillet 2026.

Port-des-Barques

Visite nocturne de l’île Madame et de son fort

avenue de l’Ile Madame Point information à l’entrée de la Passe aux Bœufs Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-22 2026-08-09 2026-08-20 2026-08-21

Découverte guidée de l’Île Madame et de son fort à la tombée de la nuit.

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avenue de l’Ile Madame Point information à l’entrée de la Passe aux Bœufs Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

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English : Night tour of madame island and its fort

Guided tour of Île Madame and its fort at dusk.

L’événement Visite nocturne de l’île Madame et de son fort Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan