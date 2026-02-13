Visite nocturne de l’île Madame et de son fort avenue de l’Ile Madame Port-des-Barques
Visite nocturne de l’île Madame et de son fort avenue de l’Ile Madame Port-des-Barques vendredi 10 juillet 2026.
Port-des-Barques
Visite nocturne de l’île Madame et de son fort
avenue de l’Ile Madame Point information à l’entrée de la Passe aux Bœufs Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-22 2026-08-09 2026-08-20 2026-08-21
Découverte guidée de l’Île Madame et de son fort à la tombée de la nuit.
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avenue de l’Ile Madame Point information à l’entrée de la Passe aux Bœufs Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
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English : Night tour of madame island and its fort
Guided tour of Île Madame and its fort at dusk.
L’événement Visite nocturne de l’île Madame et de son fort Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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