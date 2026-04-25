Visite nocturne Les chroniques de Sens le Second Empire Agence d’Attractivité Sens Intense Sens
Visite nocturne Les chroniques de Sens le Second Empire Agence d’Attractivité Sens Intense Sens mercredi 19 août 2026.
Sens
Visite nocturne Les chroniques de Sens le Second Empire
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Plongez dans le Sens du XIX ? siècle et laissez-vous transporter à l’époque du Second Empire, une période de profondes transformations et d’effervescence. Sous le règne de Napoléon III, la ville se modernise, s’embellit et s’ouvre à de nouvelles ambitions. Cette période est marquée par le règne de Napoléon III et par de profondes mutations économiques et urbaines. Comme de nombreuses villes françaises, Sens connaît alors un mouvement de modernisation qui transforme durablement son visage.
Au fil du parcours, vous découvrirez les évolutions de l’urbanisme sénonais percements de nouvelles voies, amélioration des infrastructures, développement des échanges favorisé notamment par l’arrivée du chemin de fer. La ville s’inscrit ainsi dans une dynamique nationale de progrès, tout en conservant les traces de son passé médiéval et religieux. À travers documents, anecdotes et observation du patrimoine, Sens se révèle comme un exemple local des transformations à l’œuvre en France au XIX? siècle.
Visite par Stéphane BARBILLON
Gratuit pour les moins de 12 ans .
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
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English : Visite nocturne Les chroniques de Sens le Second Empire
L’événement Visite nocturne Les chroniques de Sens le Second Empire Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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