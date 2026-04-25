Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Sens

Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Plongez dans l’ambiance envoûtante des nuits Sénonaises, à l’époque où les promenades étaient le théâtre de toutes les rumeurs… Deux guides complices vous entraînent dans une balade nocturne le long des célèbres promenades de Sens, entre ombres et lumières. Au fil des pas, découvrez les secrets, les anecdotes (vraisemblables ou non) des édifices emblématiques certains encore debout, d’autres disparus et des personnages qui ont marqué l’histoire de notre ville.

À vous de jouer saurez-vous démêler le vrai du faux ? Une chose est sûre, la bonne humeur sera au rendez-vous !

Visite par Caroline MAIRE et Elisabeth ANDRIVOT

Gratuit pour les moins de 12 ans .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole

L’événement Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)