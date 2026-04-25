Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole Agence d’Attractivité Sens Intense Sens
Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole Agence d’Attractivité Sens Intense Sens mercredi 26 août 2026.
Sens
Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Plongez dans l’ambiance envoûtante des nuits Sénonaises, à l’époque où les promenades étaient le théâtre de toutes les rumeurs… Deux guides complices vous entraînent dans une balade nocturne le long des célèbres promenades de Sens, entre ombres et lumières. Au fil des pas, découvrez les secrets, les anecdotes (vraisemblables ou non) des édifices emblématiques certains encore debout, d’autres disparus et des personnages qui ont marqué l’histoire de notre ville.
À vous de jouer saurez-vous démêler le vrai du faux ? Une chose est sûre, la bonne humeur sera au rendez-vous !
Visite par Caroline MAIRE et Elisabeth ANDRIVOT
Gratuit pour les moins de 12 ans .
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
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English : Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole
L’événement Visite nocturne Quand les promenades prennent la parole Sens a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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