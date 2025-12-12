Visite nocturne Saint-Briac et ses légendes Croix des marins Saint-Briac-sur-Mer

Visite nocturne Saint-Briac et ses légendes

La Bretagne est réputée pour son folklore local et ses légendes, où la frontière entre le réel et l’imaginaire est mince. La plupart de ces mythes évoquent le surnaturel, des créatures fantastiques ou des figures religieuses. Partez à la découverte de la Côte d’Émeraude au cours d’une balade envoûtante.

Vivez votre visite au cœur des légendes de la Côte d’Émeraude au crépuscule et découvrez Saint-Briac comme vous ne l’avez jamais vue !

Connaissez-vous l’histoire racontant la naissance de l’Île Agot ? Et que savez-vous du pouvoir des personnages légendaires de Saint-Briac ou du mystère de la Vierge de l’Épine ?

Durée 1 h 30.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ : Croix des Marins, Boulevard de la Mer. 35800 Saint-Briac-sur-Mer.

Tarifs

– tarif plein 9 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PSH) 6 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

