Visite nocturne Saint-Lunaire et ses légendes Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire

Visite nocturne Saint-Lunaire et ses légendes

Bureau Information Tourisme 72 Bd du Gal de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-08-20

La Bretagne est réputée pour son folklore local et ses légendes, où la frontière entre le réel et l’imaginaire est mince. La plupart de ces mythes évoquent le surnaturel, des créatures fantastiques ou des figures religieuses. Partez à la découverte de la Côte d’Émeraude au cours d’une balade envoûtante.

Vivez votre visite au cœur des légendes de la Côte d’Émeraude au crépuscule et découvrez Saint-Lunaire comme vous ne l’avez jamais vue découvrez les pouvoirs de la grotte des sirènes ou bien encore le miracle de la pierre sacrée de Leonor…

Durée 1 h 30.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ Bureau Information Tourisme, 72 Boulevard du Général de Gaulle. 35800 Saint-Lunaire.

Tarifs

– tarif plein 9 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PSH) 6 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Bureau Information Tourisme 72 Bd du Gal de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite nocturne Saint-Lunaire et ses légendes Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme