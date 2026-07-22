Visite Nuit de la chauve-souris Sougé-le-Ganelon
mardi 18 août 2026 · Sougé-le-Ganelon
Informations pratiques
Sougé-le-Ganelon
Visite Nuit de la chauve-souris
Place de l’Église Sougé-le-Ganelon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Sortie organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Le mardi 18 août, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous propose une visite Nuit de la chauve-souris à Sougé-le-Ganelon !
C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre ou même observer les nombreuses espèces de chauves-souris présentes à Sougé. Dans le cadre de la 30 ème nuit internationale de la chauve-souris, venez découvrir le monde insoupçonné de ces espèces protégées lors d’une soirée insolite et conviviale.
RDV à 20h Place de l’Église à Sougé-le-Ganelon.
Animation gratuite. Inscription au 02 33 81 13 33. .
Place de l’Église Sougé-le-Ganelon 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33
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English :
Outing organized by ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.
L’événement Visite Nuit de la chauve-souris Sougé-le-Ganelon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT des Alpes Mancelles
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