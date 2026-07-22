Informations pratiques

Sougé-le-Ganelon

Visite Nuit de la chauve-souris

Place de l’Église Sougé-le-Ganelon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Sortie organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Le mardi 18 août, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous propose une visite Nuit de la chauve-souris à Sougé-le-Ganelon !

C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre ou même observer les nombreuses espèces de chauves-souris présentes à Sougé. Dans le cadre de la 30 ème nuit internationale de la chauve-souris, venez découvrir le monde insoupçonné de ces espèces protégées lors d’une soirée insolite et conviviale.

RDV à 20h Place de l’Église à Sougé-le-Ganelon.

Animation gratuite. Inscription au 02 33 81 13 33. .

Place de l’Église Sougé-le-Ganelon 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing organized by ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

L’événement Visite Nuit de la chauve-souris Sougé-le-Ganelon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT des Alpes Mancelles