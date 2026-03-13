Visite olfactive Les fines fleurs du Musée Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite olfactive Les fines fleurs du Musée

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

entrée du musée 8€ + 3€ pour la visite guidée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-07 2026-07-08

Mille et une images parfumées ornent les salles du musée… Une balade vous conduit dans les allées du savoir et vous révèle le parfum, mythes et secrets de ces belles plantes . En partenariat avec le Conservatoire botanique national du Massif central.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

A thousand and one scented images adorn the museum’s rooms… A stroll through the aisles of knowledge reveals the scents, myths and secrets of these beautiful plants . In partnership with the Conservatoire botanique national du Massif central.

L’événement Visite olfactive Les fines fleurs du Musée Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay