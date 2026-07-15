Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich
dimanche 20 septembre 2026 · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich
Rue du Port Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une balade ornitho-historique sur les sentiers de la Réserve. Un parcours de 4 kilomètres évoquant l’histoire du site et de ses paysages, façonnés par l’activité humaine pour les oiseaux sauvages. Parc devenu Réserve ornithologique, 110 hectares contribuent depuis 1972 à la richesse et à la protection du patrimoine naturel local. Le temps d’une matinée, venez découvrir les oiseaux et l’évolution de cet ancien lit de La Leyre.
Rendez-vous à l’accueil de la Réserve Ornithologique du Teich
Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33.
GRATUIT dans la limite des places disponibles.
Maximum 20 places à partir de 7 ans .
Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33
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English : Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich
L’événement Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Le Teich
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