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Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich

dimanche 20 septembre 2026 · Le Teich

Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue du Port
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif

Le Teich

Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une balade ornitho-historique sur les sentiers de la Réserve. Un parcours de 4 kilomètres évoquant l’histoire du site et de ses paysages, façonnés par l’activité humaine pour les oiseaux sauvages. Parc devenu Réserve ornithologique, 110 hectares contribuent depuis 1972 à la richesse et à la protection du patrimoine naturel local. Le temps d’une matinée, venez découvrir les oiseaux et l’évolution de cet ancien lit de La Leyre.

Rendez-vous à l’accueil de la Réserve Ornithologique du Teich
Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33.

GRATUIT dans la limite des places disponibles.
Maximum 20 places à partir de 7 ans   .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 

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English : Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich

L’événement Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Le Teich

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