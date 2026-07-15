Informations pratiques

Le Teich

Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une balade ornitho-historique sur les sentiers de la Réserve. Un parcours de 4 kilomètres évoquant l’histoire du site et de ses paysages, façonnés par l’activité humaine pour les oiseaux sauvages. Parc devenu Réserve ornithologique, 110 hectares contribuent depuis 1972 à la richesse et à la protection du patrimoine naturel local. Le temps d’une matinée, venez découvrir les oiseaux et l’évolution de cet ancien lit de La Leyre.

Rendez-vous à l’accueil de la Réserve Ornithologique du Teich

Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33.

GRATUIT dans la limite des places disponibles.

Maximum 20 places à partir de 7 ans .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

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English : Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich

L’événement Visite ornitho-historique de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Le Teich