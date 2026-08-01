Visite pédagogique Cachemire et atelier créatif Lignières-de-Touraine
samedi 22 août 2026 · Lignières-de-Touraine
Informations pratiques
Lignières-de-Touraine
Visite pédagogique Cachemire et atelier créatif
Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
VISITE D’ÉLEVAGE CACHEMIRE ET ATELIER CRÉATIF:
Samedi 22 août 2026 de 10h à 12h à Lignières de Touraine
VISITE D’ÉLEVAGE CACHEMIRE ET ATELIER CRÉATIF:
Samedi 22 août 2026 de 10h à 12h à Lignières de Touraine
Programme: Rencontre SENSIBLE avec le troupeau / Découverte de la chaîne de transformation du cachemire (de la toison au produit fini en passant par la teinture végétale) / Expo-vente des créations cachemire / Atelier création d’un bracelet en boules de feutre de cachemire / Dégustation de compote de pommes de notre ferme.
7,5 euros / personne, paiement sur place: en espèces ou chèque.
Places limitées à 15 personnes, inscriptions avec le nombre de personnes et l’âge des enfants à cachemiredetouraine@yahoo.com 7.5 .
Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cachemiredetouraine@yahoo.com
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English :
CASHMERE EDUCATIONAL TOUR
Wednesday April 15, 2026, from 10am to 12pm, at Lignières-de-Touraine (37130)
Program:
Discovery of cashmere breeding and the transformation chain
+ creative workshop: making a bracelet, garland or earring
7.50 ? / pers.
L’événement Visite pédagogique Cachemire et atelier créatif Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme