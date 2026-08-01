Informations pratiques

Lignières-de-Touraine

Visite pédagogique Cachemire et atelier créatif

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

VISITE D’ÉLEVAGE CACHEMIRE ET ATELIER CRÉATIF:

Samedi 22 août 2026 de 10h à 12h à Lignières de Touraine

VISITE D’ÉLEVAGE CACHEMIRE ET ATELIER CRÉATIF:

Samedi 22 août 2026 de 10h à 12h à Lignières de Touraine

Programme: Rencontre SENSIBLE avec le troupeau / Découverte de la chaîne de transformation du cachemire (de la toison au produit fini en passant par la teinture végétale) / Expo-vente des créations cachemire / Atelier création d’un bracelet en boules de feutre de cachemire / Dégustation de compote de pommes de notre ferme.

7,5 euros / personne, paiement sur place: en espèces ou chèque.

Places limitées à 15 personnes, inscriptions avec le nombre de personnes et l’âge des enfants à cachemiredetouraine@yahoo.com 7.5 .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cachemiredetouraine@yahoo.com

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English :

CASHMERE EDUCATIONAL TOUR

Wednesday April 15, 2026, from 10am to 12pm, at Lignières-de-Touraine (37130)

Program:

Discovery of cashmere breeding and the transformation chain

+ creative workshop: making a bracelet, garland or earring

7.50 ? / pers.

L’événement Visite pédagogique Cachemire et atelier créatif Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme