Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve Grange Neuve Pomport
Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve Grange Neuve Pomport mardi 7 juillet 2026.
Pomport
Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve
Grange Neuve Domaine de Grange Neuve Pomport Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Appréhendez le métier de vigneron et percez ses secrets.
Profitez d’une dégustation gourmande des vins et jus de raisin bio du domaine, accompagnée de planches à partager 100% Périgord.
VISITE DU DOMAINE ET DEGUSTATION GOURMANDE PERIGOURDINE
Appréhendez le métier de vigneron et percez ses secrets (visite pédagogique en français)
+ Dégustation gourmande des vins et jus de raisin bio du domaine, accompagnée de planches à partager 100% Périgord (principalement charcuteries et fromages).
Tout public.
Rendez-vous à l’accueil du domaine de Grange Neuve.
Réservation est obligatoire (jusqu’à la veille au soir). .
Grange Neuve Domaine de Grange Neuve Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 42 23 castaing@grangeneuve.fr
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English : Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve
Apprehend the winegrower’s craft and pierce its secrets.
Enjoy a gourmet tasting of the estate’s organic wines and grape juices, accompanied by 100% Périgord sharing boards.
L’événement Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve Pomport a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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