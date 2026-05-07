Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve Grange Neuve Pomport

Pomport

Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve

Grange Neuve Domaine de Grange Neuve Pomport Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Appréhendez le métier de vigneron et percez ses secrets.

Profitez d’une dégustation gourmande des vins et jus de raisin bio du domaine, accompagnée de planches à partager 100% Périgord.

VISITE DU DOMAINE ET DEGUSTATION GOURMANDE PERIGOURDINE

Appréhendez le métier de vigneron et percez ses secrets (visite pédagogique en français)

+ Dégustation gourmande des vins et jus de raisin bio du domaine, accompagnée de planches à partager 100% Périgord (principalement charcuteries et fromages).

Tout public.

Rendez-vous à l’accueil du domaine de Grange Neuve.

Réservation est obligatoire (jusqu’à la veille au soir). .

Grange Neuve Domaine de Grange Neuve Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 42 23 castaing@grangeneuve.fr

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English : Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve

Apprehend the winegrower’s craft and pierce its secrets.

Enjoy a gourmet tasting of the estate’s organic wines and grape juices, accompanied by 100% Périgord sharing boards.

L’événement Visite pédagogique & dégustation gourmande | Domaine Grange Neuve Pomport a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides