Visite photographique, Hôtel de ville, Saint-Julien-Molin-Molette
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Saint-Julien-Molin-Molette
Informations pratiques
Visite photographique 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loire
Limite 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Diverses photographies anciennes et modernes vivant les différentes de la vision du village : changements de commerces, transformations en habitations, démolitions de bâtiments pour mettre des parkings, etc.
Hôtel de ville 1 Grand Place.42220 Saint Julien Molin Molette Saint-Julien-Molin-Molette 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Parkings
Diverses photographies anciennes et modernes vivant les différentes de la vision du village : changements de commerces, transformations en habitations, démolitions de bâtiments pour mettre des etc.…
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