Visite photographique, Hôtel de ville, Saint-Julien-Molin-Molette

Informations pratiques

Visite photographique 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loire

Limite 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Diverses photographies anciennes et modernes vivant les différentes de la vision du village : changements de commerces, transformations en habitations, démolitions de bâtiments pour mettre des parkings, etc.

Hôtel de ville 1 Grand Place.42220 Saint Julien Molin Molette Saint-Julien-Molin-Molette 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Parkings

Diverses photographies anciennes et modernes vivant les différentes de la vision du village : changements de commerces, transformations en habitations, démolitions de bâtiments pour mettre des etc.…