Visite « Polisson, mes premiers pas au musée », musée d’Aquitaine, Bordeaux

Visite « Polisson, mes premiers pas au musée » 22 avril – 17 juin, certains mercredis musée d’Aquitaine Gironde

5 € / enfant. Gratuit Carte jeune

Présence d’un adulte obligatoire. Entrée gratuite pour l’accompagnant.

Réservation : service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr en indiquant : nom, prénom et âge de l’enfant, et votre numéro de téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00

Partir à la recherche de la première maison d’humain, chanter une berceuse à une reine ou encore chercher un singe caché dans un bateau, sont autant d’aventures qui attendent les tout-petits (18-36 mois) et leurs accompagnants.

Présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

Ce projet est porté par le labo des cultures et co-conçu avec Jessica Cendoya Lafleur. Il est soutenu par : la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, l’iddac, la Ville de Bordeaux, le Musée d’Aquitaine, le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, les crèches Magendie et Gaspard Philippe, la Mairie de Quartier Bordeaux Sud, le Krakatoa, la Bibliothèque Capucins/Saint Michel, UBIC, la Fondation BNP Paribas et Bordeaux Mécènes Solidaires.

Mené en collaboration avec les services culturel et petite enfance de la ville de Bordeaux.

Composition musicale : Hélène Flore

Création graphique : Emilie Fenouillat / le labo des cultures

musée d’Aquitaine 10 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}]

Au rythme de comptines à chanter ensemble, les touts-petits suivent une promenade musicale dans les collections du musée musée d’Aquitaine tout-petits

© L. Gauthier, mairie de Bordeaux