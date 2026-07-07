Informations pratiques

Hautefort

Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur

château de hautefort Hautefort Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Accès à des espaces habituellement fermés au public. Informations à venir (horaires, tarif) sur notre site internet.

Accès à des espaces habituellement fermés au public. Informations à venir (horaires, tarif) sur notre site internet.

Réservation en ligne uniquement https://www.chateau-hautefort.com .

château de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 51 23 contact@chateau-hautefort.com

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English : Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur

Access to areas that are usually closed to the public. More information (hours, admission fees) will be available soon on our website.

L’événement Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur Hautefort a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir