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Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur Hautefort

mardi 7 juillet 2026 · Hautefort

Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur Hautefort

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Adresse
château de hautefort
Ville
24390 Hautefort
Département
Dordogne
Tarif

Hautefort

Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur

château de hautefort Hautefort Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Accès à des espaces habituellement fermés au public. Informations à venir (horaires, tarif) sur notre site internet.
Accès à des espaces habituellement fermés au public. Informations à venir (horaires, tarif) sur notre site internet.
Réservation en ligne uniquement https://www.chateau-hautefort.com   .

château de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 51 23  contact@chateau-hautefort.com

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English : Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur

Access to areas that are usually closed to the public. More information (hours, admission fees) will be available soon on our website.

L’événement Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur Hautefort a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir

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