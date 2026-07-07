Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur Hautefort
mardi 7 juillet 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur
château de hautefort Hautefort Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Accès à des espaces habituellement fermés au public. Informations à venir (horaires, tarif) sur notre site internet.
Accès à des espaces habituellement fermés au public. Informations à venir (horaires, tarif) sur notre site internet.
Réservation en ligne uniquement https://www.chateau-hautefort.com .
château de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 51 23 contact@chateau-hautefort.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur
Access to areas that are usually closed to the public. More information (hours, admission fees) will be available soon on our website.
L’événement Visite privée du château et dîner dans la cour d’honneur Hautefort a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir
À voir aussi à Hautefort (Dordogne)
- Soirées Théâtrales du Château de Hautefort Hautefort 8 juillet 2026
- Escape Game Hôtel-Dieu de Hautefort Musée d’Histoire de la Médecine Hautefort 8 juillet 2026
- Eté actif spéléologie Hautefort 13 juillet 2026