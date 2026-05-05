Visite Privilège du Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan
Visite Privilège du Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan jeudi 30 juillet 2026.
Dinan
Visite Privilège du Musée Yvonne Jean-Haffen
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30
En début de soirée, rejoignez une poignée de privilégiés et profitez du musée de façon exclusive. Admirez certaines collections, exceptionnellement sorties des réserves. La visite se conclut par une expérience gourmande.
Réservation obligatoire .
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80
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English :
L’événement Visite Privilège du Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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