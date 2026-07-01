Visite-rencontre de l’exposition Profondeur de champ, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

Informations pratiques

Visite-rencontre de l’exposition Profondeur de champ Vendredi 2 octobre, 19h15 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:15:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:15:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

En présence des artistes Raphaëlle Peria et Margaux Meissonnier, et de Boris Presseq, botaniste du Muséum de Toulouse.

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/

Biblis en folie 2026

© Raphaëlle Peria, Les arbres, les fleurs, continuent de grandir sans toi, grattage sur photographie, 100x150cm, 2025