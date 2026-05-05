Orrouy

[Visite] Sanctuaire de Champlieu

Orrouy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 11:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Au cœur de la vallée de l’Automne, les vestiges du sanctuaire gallo-romain de Champlieu n’attendent que vous ! L’archéologie a fait renaitre ce centre monumental antique et nous vous le ferons découvrir le temps d’une visite guidée.

———

Rendez-vous sur le parking du site (60129 Orrouy), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 5 juillet 2026 10 h 00 11 h 30 min

Lieu: Sanctuaire de Champlieu

———

Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération

Au cœur de la vallée de l’Automne, les vestiges du sanctuaire gallo-romain de Champlieu n’attendent que vous ! L’archéologie a fait renaitre ce centre monumental antique et nous vous le ferons découvrir le temps d’une visite guidée.

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Rendez-vous sur le parking du site (60129 Orrouy), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 5 juillet 2026 10 h 00 11 h 30 min

Lieu: Sanctuaire de Champlieu

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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération .

Orrouy 60129 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com

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English :

In the heart of the Automne valley, the remains of the Gallo-Roman sanctuary at Champlieu are waiting for you! Archaeology has brought this ancient monumental center back to life, and we’ll take you on a guided tour.

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Meeting point: at the site parking lot (60129 Orrouy), 10 minutes before departure

Prices: 9 ? normal; 6 ? reduced; free for children under 12

Reservations: registration required by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (limited number of places)

Date: July 5, 2026 10 h 00 ? 11 h 30 min

Place: Champlieu Sanctuary

???

This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, download here and share without moderation?

L’événement [Visite] Sanctuaire de Champlieu Orrouy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois