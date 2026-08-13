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VISITE SENSIBLE EN VILLE Mende

samedi 17 octobre 2026 · Mende

VISITE SENSIBLE EN VILLE Mende

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
3 Rue de l'Épine
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Mende

VISITE SENSIBLE EN VILLE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:30:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Visite avec les architectes Amélie Dandoy et Sarah Lestrade
Visite sensible en ville avec les architectes Amélie Dandoy et Sarah Lestrade
1h30 gratuit sur réservation au 04 66 49 85 85   .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85  museepatrimoine@mende.fr

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English :

Tour with architects Amélie Dandoy and Sarah Lestrade

L’événement VISITE SENSIBLE EN VILLE Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende

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