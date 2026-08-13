Informations pratiques

Mende

VISITE SENSIBLE EN VILLE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:30:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Visite avec les architectes Amélie Dandoy et Sarah Lestrade

Visite sensible en ville avec les architectes Amélie Dandoy et Sarah Lestrade

1h30 gratuit sur réservation au 04 66 49 85 85 .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

Tour with architects Amélie Dandoy and Sarah Lestrade

L’événement VISITE SENSIBLE EN VILLE Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende