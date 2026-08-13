VISITE SENSIBLE EN VILLE Mende
samedi 17 octobre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
VISITE SENSIBLE EN VILLE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:30:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Visite avec les architectes Amélie Dandoy et Sarah Lestrade
Visite sensible en ville avec les architectes Amélie Dandoy et Sarah Lestrade
1h30 gratuit sur réservation au 04 66 49 85 85 .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
Tour with architects Amélie Dandoy and Sarah Lestrade
L’événement VISITE SENSIBLE EN VILLE Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende
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