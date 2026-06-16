Visite sensorielle Bierné-les-Villages
Visite sensorielle Bierné-les-Villages samedi 18 juillet 2026.
Bierné-les-Villages
Visite sensorielle
Château de la Barre Bierné-les-Villages Mayenne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Observer écouter sentir toucher goûter
Parc, forêt et potager du Château de la Barre à Bierné
Visite du show-room de l’artiste Jacqueline Vassail
Douves non sécurisées Enfants sous la responsabilité des parents. .
Château de la Barre Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com
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English :
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L’événement Visite sensorielle Bierné-les-Villages a été mis à jour le 2026-06-16 par SUD MAYENNE