Bierné-les-Villages

Visite sensorielle

Château de la Barre Bierné-les-Villages Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Observer écouter sentir toucher goûter

Parc, forêt et potager du Château de la Barre à Bierné

Visite du show-room de l’artiste Jacqueline Vassail

Douves non sécurisées Enfants sous la responsabilité des parents. .

Château de la Barre Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

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English :

Observe Listen Smell Touch Taste

L’événement Visite sensorielle Bierné-les-Villages a été mis à jour le 2026-06-16 par SUD MAYENNE