Visite sensorielle du centre ancien de La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard
samedi 26 décembre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Visite sensorielle du centre ancien de La Ferté-Bernard
Place Saint-Julien La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 15:00:00
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-26
Venez découvrir La Ferté-Bernard grâce à des jeux et dispositifs de médiation originaux.
Rendez-vous place Saint-Julien.
Réservation obligatoire, animation limitée à 19 personnes.
Tarif 5 €
Tarif réduit 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans .
Place Saint-Julien La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
L’événement Visite sensorielle du centre ancien de La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-22 par Pays Perche Sarthois
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