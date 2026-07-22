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AGENDA · La Ferté-Bernard

Visite sensorielle du centre ancien de La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard

samedi 26 décembre 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
samedi 26 décembre 2026
Fin
samedi 26 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place Saint-Julien
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif
3

La Ferté-Bernard

Visite sensorielle du centre ancien de La Ferté-Bernard

Place Saint-Julien La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 15:00:00
fin : 2026-12-26

Date(s) :
2026-12-26

Venez découvrir La Ferté-Bernard grâce à des jeux et dispositifs de médiation originaux.

Rendez-vous place Saint-Julien.
Réservation obligatoire, animation limitée à 19 personnes.

Tarif 5 €
Tarif réduit 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans   .

Place Saint-Julien La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77  perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite sensorielle du centre ancien de La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-22 par Pays Perche Sarthois

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