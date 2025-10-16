VISITE SENSORIELLE COUVENT DES JACOBINS Toulouse

VISITE SENSORIELLE COUVENT DES JACOBINS Toulouse jeudi 16 octobre 2025.

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-10-16 19:00:00

fin : 2025-12-04 20:30:00

2025-10-16 2025-11-06 2025-12-04

Immersion au Moyen Âge grâce à une slow-visite sensorielle ! Entre matières, sons, parfums et jeux de lumière, vivez une expérience hors du temps.

La visite vous transporte au XIIIᵉ siècle dans une expérience unique. À chaque halte, un sens est sollicité touchez la pierre, le parchemin ou la laine, écoutez les chants et les murmures d’antan, respirez l’encens, la cire chaude ou la sauge, laissez la lumière et l’ombre redessiner les contours des salles. Cette slow-visite invite à ralentir, à savourer chaque instant et à se laisser guider par une approche à la fois historique et sensible. Plus qu’une découverte architecturale, c’est un voyage où l’on retrouve la place centrale des sens dans la vie médiévale.

Bon à savoir

– À partir de 12 ans

– Réservation obligatoire 13 .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

Immerse yourself in the Middle Ages with a sensory slow-visit! Materials, sounds, fragrances and light effects make for a timeless experience.

German :

Tauchen Sie mit einer Slow-Tour für die Sinne ins Mittelalter ein! Erleben Sie zwischen Materialien, Klängen, Düften und Lichtspielen eine zeitlose Erfahrung.

Italiano :

Immergetevi nel Medioevo con una visita sensoriale lenta! Un’esperienza senza tempo di materiali, suoni, profumi e luci.

Espanol :

Sumérjase en la Edad Media con una visita sensorial lenta Una experiencia atemporal de materiales, sonidos, olores y luz.

