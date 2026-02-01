Visite sensorielle Un Châtelet, cinq sens, mille émotions Office de tourisme de Jonzac Jonzac

Visite sensorielle Un Châtelet, cinq sens, mille émotions

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Un parcours immersif avec comme thème les 5 sens, inspiré du tableau représentant le dernier comte de Jonzac et ses frères et sœurs. Une rencontre avec ces personnages, pleine de poésie et de modernité pour une découverte originale du monument historique.

.

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive tour on the theme of the 5 senses, inspired by the painting of the last Count of Jonzac and his brothers and sisters. An encounter with these characters, full of poetry and modernity, for an original discovery of this historic monument.

L’événement Visite sensorielle Un Châtelet, cinq sens, mille émotions Jonzac a été mis à jour le 2026-01-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge