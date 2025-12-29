Visite spéciale familles La petite aventure souterraine Villars
jeudi 22 octobre 2026.
Visite spéciale familles La petite aventure souterraine
Grotte de Villars Villars Dordogne
Visite spéciale familles La petite aventure souterraine.
Etes-vous assez intrépide pour oser découvrir la grotte à la lumière de votre lampe torche tel un explorateur souterrain ? C’est ce que vous propose cette visite insolite destinée plus particulièrement aux 5 12 ans (et à ceux qui ont su garder une âme d’enfant !).
Réservation obligatoire. .
Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36
English : Visite spéciale familles La petite aventure souterraine
Special family visit: The little underground adventure.
