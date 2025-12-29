Visite spéciale familles La petite aventure souterraine Villars

Visite spéciale familles La petite aventure souterraine

Visite spéciale familles La petite aventure souterraine.

Etes-vous assez intrépide pour oser découvrir la grotte à la lumière de votre lampe torche tel un explorateur souterrain ? C’est ce que vous propose cette visite insolite destinée plus particulièrement aux 5 12 ans (et à ceux qui ont su garder une âme d’enfant !).

Réservation obligatoire. .

English : Visite spéciale familles La petite aventure souterraine

Special family visit: The little underground adventure.

